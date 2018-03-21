РИАМО - 21 мар. Информация о том, что в школе в подмосковном Волоколамске распылили баллончик с газом и в результате этого пострадали дети, не соответствует действительности, сообщила РИАМО директор образовательной организации Ирина Дмитренко.

Ранее СМИ сообщили о том, что в школе №2 Волоколамска распылили из баллончика газ раздражающего действия, пострадали более 20 детей.

«Распыления баллончика с газом не было. <…> Госпитализированных детей не было», — сказала Дмитренко.

Она добавила, что некоторые школьники уже пришли на занятия с головной болью и тошнотой.

Полиция проверяет информацию о распылении баллончика с газом в школе Волоколамска>>