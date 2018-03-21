РИАМО – 21 мар. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на статью главы британского МИДа Бориса Джонсона, в которой он описал взаимосвязь между президентскими выборами в России и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Газета.ru.

«Сегодня русофил Борис Джонсон опубликовал статью, в которой увязал президентские выборы в России и происшествие в Солсбери. Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении «новичка» британской дипломатии?», - написала Захарова в Facebook.

По ее словам, за счет нападок в адрес России Великобритания пытается спасти честь премьер-министра Терезы Мэй, придумать мотив для российской стороны и заглушить звучащий из Москвы призыв предоставить все данные по делу Скрипаля для начала совместного расследования.

«Мотив был у Великобритании, у партнеров по НАТО. А у России мотива не было. Не было – значит, надо выдумать», - написала Захарова.

Четвертого марта в английском городе Солсбери были отравлены 66-летний бывший сотрудник российского ГРУ Сергей Скрипаль, обвиненный в России в госизмене и работе на британскую разведку MI-6, и его 33-летняя дочь Юлия. Их нашли на скамейке возле торгового комплекса с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в коме.