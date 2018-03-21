РИАМО - 21 мар. Автозаправочная станция с небольшой стоянкой появится на улице Адмирала Корнилова в новой Москве, Москомархитектура согласовала проект АЗС, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Улица Адмирала Корнилова в ТиНАО недавно была реконструирована: ее расширили до четырех полос, установили светофоры и организовали пешеходное движение. Новая заправка, проект которой согласован Москомархитектурой, будет рассчитана на 350 использований в сутки», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Под навесом расположатся три топливные колонки, на которых сможет одновременно заправляться до шести машин. Рядом с ними будет находиться магазин с операторской, емкости для горюче-смазочных материалов и очистные ливневых стоков. Фасады торгового павильона будут отделаны алюминиевыми панелями.

Общая площадь постройки составит более 150 квадратных метров. Вся территория, которая не будет занята подъездами, пешеходными переходами и зданиями, будет озеленена. Также на территории предусмотрена стоянка на четыре машино-места.

Проектировщиком АЗС выступает ООО «Строительный альянс», заказчик - ООО «Атлан Петролеум 2».