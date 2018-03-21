РИАМО - 21 мар. Парк, прилегающий к храму Иконы Божьей Матери «Неувядаемый цвет», благоустроят и озеленят в поселке Рублево на западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев сообщил, что заказчиком выступает ГБУ «Автомобильные дороги Западного административного округа». Победителя определит электронный аукцион. На подобные закупки приходит по 4-5 интересантов.

«В Москве расположено более сотни различных парков, скверов и усадьб. Контракты по благоустройству парковых территорий стабильно привлекают по 4-5 участников на лот. В прошлом году реализовано более 80 процедур, среднее снижение от начальной стоимости составило 7,8%. Закупки позволили сэкономить 350 миллионов рублей из бюджета города Москвы», - сказал Дегтев.

Будущему подрядчику предстоит благоустроить парковую территорию в Рублеве, в том числе проложить дорожки из тротуарной плитки, постелить асфальт в зону въезда, обеспечить специальное покрытие для детской площадки, установить бортовой камень, подпорные стенки и лестничные спуски. Также победителю необходимо установить наружное освещение, садово-парковое оборудование и обустроить детскую площадку. Во втором этапе закупки исполнителю предстоит предоставить в ГУП «Моссвет» полный комплект документов.

Общая площадь участка, который предстоит благоустроить - 0,8 гектара. Все работы необходимо выполнить до 1 августа 2018 года. Подрядчик должен предоставить гарантию на выполненные работы сроком на три года. Начальная стоимость контракта – 28,1 миллиона рублей. Предприниматели могут подать заявки на участие до 30 марта 2018 года.