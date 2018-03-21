РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Ученица средней общеобразовательной школы №32 в подмосковном Подольске не находится на учете в полиции за воровство чужой каши в столовой, сообщила «РИАМО в Подольске» директор учреждения Светлана Тухватулина.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что одну из учениц восьмого класса школы №32 планируют поставить на учет в образовательном учреждении, а затем и в полиции за то, что она съела чужую кашу в столовой.

«Ничего подобного в нашей школе (средней общеобразовательной школе №32 в Подольске, – ред.) не было. Это история – полная чушь», – сказала Тухватулина.