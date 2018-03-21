РИАМО - 21 мар. Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) согласилась внести изменения в правила землепользования и застройки, которые разрешают построить новый корпус для больницы имени И.В. Давыдовского на Яузской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Помещения медучреждения расположены в зданиях городской усадьбы купца и промышленника Ивана Баташева на улице Яузская 11/6 и 11/6, корпус 5. Общая площадь сооружений составляет около 24,7 тысячи квадратных метров.

«В будущем седьмой корпус городской клинической больницы, расположенный по адресу: Яузская улица, владение 11/6, может быть реконструирован. Также в рамках работы по реконструкции объекта к данному корпусу планируется достроить пятиэтажную шахту лифта с подвалом и чердаком площадью порядка 700 квадратных метров», - рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

На территории по адресу: Яузская улица, владение 11/6, корпус 5 расположен семиэтажный лечебный корпус больницы с одним подземным этажом общей площадью порядка 10,9 тысячи квадратных метров.

«В дальнейшем на этой территории планируется строительство нового корпуса больницы. Общая площадь объекта может составить около 1,5 тысячи «квадратов». Предельная высота здания – 12 метров с освоением подземного пространства», - добавил Тимофеев.