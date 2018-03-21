РИАМО - 21 мар. В Москве установят монументально-скульптурную композицию, посвященную истории столичного строительства, соответствующий законопроект депутаты Мосгордумы приняли в среду в трех чтениях, передает корреспондент РИАМО.

Ранее комиссия Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям поддержала возведение памятника строителям.

«Будет открытый конкурс, поэтому я думаю, что желающих принять участие в этом конкурсе будет очень много. Это будет очень интересный памятник, который, как мне представляется, должен объединить и соединить вековые традиции, которые существовали и существуют в нашей Москве», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, профинансирует установку монумента Фонд ветеранов строителей Москвы, который гарантирует выделение на работы до 70 миллионов рублей. После открытия памятника фонд обязуется передать его в дар городу Москве.

Памятник планируют установить в непосредственной близости от Кремля.