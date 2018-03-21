РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Совет депутатов городского округа Люберцы в среду принял решение о принятии на баланс муниципалитета пяти квартир, в которых проживают военные, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В среду (21 марта – ред.) совет депутатов проголосовал за принятие имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепления на праве оперативного управления за федеральным государственным казенным учреждением «Войсковая часть 55002», в собственность городского округа Люберцы. Этим имуществом являются пять квартир, в них проживают военные», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что общая площадь этих жилых помещений составляет 397,6 квадратных метров. Квартиры находятся на Наташинской улице и проспекте Гагарина.

«Сейчас в них живут военные. После перехода квартир в муниципальную собственность, жилье будет приватизировано жильцами», – добавил Ружицкий.