РИАМО – 21 мар. Сотрудники Россельхознадзора планируют уничтожить более 17 тонн турецких томатов и еще 1,5 тонны грибов, сообщает в среду Газета.ru.

ФСБ России совместно с ФТС и управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленским областям задержали два автотранспортных средства, следовавших из Белоруссии.

«При проведении осмотра подкарантинного груза, упаковки и маркировки установлено, что в грузовых отсеках автотранспортных средств находились томаты происхождением Республика Турция, в количестве 17,29 тонны, и грибы шампиньоны неустановленного происхождения, в количестве 1,52 тонны», - говорится в сообщении.

В соответствии с представленными товаросопроводительными документами, автотранспортные средства перевозили мицелий гриба шампиньона.

«Партии указанной подкарантинной продукции общим весом 18,81 тонны будут уничтожены в соответствии с действующим законодательством России», - уточняется в материале.