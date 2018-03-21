РИАМО - 21 мар. Информационно-профилактическая работа, которая проводится Госинспекцией по недвижимости на постоянной основе, позволила добиться существенного снижения числа неоплаченных штрафов в Москве, за последние годы их количество снизилось на 13%, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За пять лет количество неоплаченных штрафов снизилось на 13%. В 2012 году штрафы оплачены по 72% административных дел, в 2017 году – в 85% случаев. Сегодня нарушители стараются оплачивать штрафы своевременно», - отметил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.

При рассмотрении административных дел нарушителя информируют о порядке оплаты штрафов и дают памятку-инструкцию о добровольной оплате штрафа и последствиях несвоевременной оплаты. До истечения срока, отведенного на оплату штрафа, Госинспекция по недвижимости напоминает о наличии имеющейся задолженности по СМС.

Информацию о наличии задолженности можно посмотреть на странице Госинспекции по недвижимости на официальном сайте мэра Москвы, в разделе «Должники по оплате штрафов».

Административный штраф должен быть оплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу постановления либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки по уплате штрафа. При отсутствии сведений об уплате административного штрафа документы направляются мировым судьям и судебным приставам.