РИАМО - 21 мар. В Таганском районе столицы капитально отремонтируют многоквартирный дом 1891 года постройки, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Трехэтажный кирпичный жилой дом с цокольным этажом в Гжельском переулке, 3 был построен в 1891 году по индивидуальному проекту. Проектные решения в рамках проведения капитального ремонта предусматривают как внешние, так и внутренние работы. В ходе капитального ремонта существующая планировка жилых помещений сохранится», - сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В ходе ремонтных работ предусматривается оштукатуривание цоколя и стен приямков с последующим окрашиванием по подготовленной поверхности. Также будут произведены замена отлива цоколя, установка отмостки с водоотводящими лотками и ремонт прилегающего асфальтового покрытия. Кроме того, запроектирована установка кирпичных перегородок, расчистка и оштукатуривание стен с последующей отделкой помещений цоколя в соответствии с технологическим и функциональным назначением.

Стены и оконные откосы фасада окрасят по подготовленной поверхности, обработают антисептиком в местах замачивания и заменят оконные отливы. Проектом предполагается ремонт кирпичной кладки цоколя, замена дверей входа в подвал и оконных блоков, а также демонтаж старых и монтаж новых внутренних дверных блоков и каркасных межкомнатных перегородок.

В рамках ремонта входных групп заменят входные двери и оконные блоки над входной дверью. Кроме того, запланирована окраска стен входной группы, замена покрытия козырьков над входами и окраска металлического каркаса козырьков. Проектом также предусмотрена расчистка и окрашивание деревянных оконных рам, устройство оконных блоков в местах общего пользования и оштукатуривание стен в арочной части с последующим окрашиванием.

На чердаке заменят утепление перекрытия ходового настила чердака, а также отремонтируют вентиляционных шахты. При этом предусмотрен восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций по всему объему здания.