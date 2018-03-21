РИАМО - 21 мар. Еще более 200 московских зданий присоединятся к международной экологической акции «Час Земли» в этом году, таким образом, количество объектов-участников акции в столице превысит 1,9 тысячи, сообщил журналистам в среду руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Всемирная акция «Час Земли» пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30. Организаторы призывают в это время выключить свет и бытовые приборы.

«В 2018 году будет более 1900 зданий (задействовано в акции «Час Земли» - ред.), в 2016 году было 1500 зданий, а в 2017 – 1700 зданий. К этой акции все больше присоединяется участников. В этом году планируют присоединиться более 200 зданий, которых не было в прошлом году, среди них образовательные центры, школы. Очень активно стали откликаться на эту акцию объекты Московского центрального кольца, объекты в парке «Зарядье», - сказал Кульбачевский.

Он отметил, что количество москвичей, которые принимают участие в экологической акции «Час Земли» с каждым годом увеличивается.

«Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 170 стран и около 7 тысяч городов.