РИАМО - 21 мар. Всероссийские проверочные работы (ВПР) проведут более чем для 17 миллионов человек в 2018 году, уже в эту среду стартовала ВПР по истории для одиннадцатиклассников, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Свыше 17 миллионов человек (напишут ВПР - ред.) - это самая массовая контрольная процедура, которая проходит у нас», - сказал Музаев.

По его словам, в среду уже стартовала ВПР по истории для одиннадцатиклассиков, которая проверит, насколько хорошо школьники владеют базовыми историческими знаниями, умеют применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, используют исторические знания для осмысления сущности исторических явлений.

Как говорится в справочных материалах, ВПР для 4-х классов откроет русский язык - первую часть работы ученики напишут уже 17 апреля, а вторую - 19 апреля. Проверочные работы по математике в 4-х классах стартуют 24 марта, по окружающему миру - 26 апреля. Пятиклассники напишут ВПР по русскому языку 17 апреля, 19 апреля - по математике, а 26 апреля - по биологии.

В свою очередь директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко отметил, что демонстрационные варианты заданий можно найти на сайте eduvpr.ru.