РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В Доме культуры имени Карла Маркса (ДК) в подмосковном Подольске 2 апреля бесплатно покажут фильм «Чарли и шоколадная фабрика», гости смогут посетить сеанс бесплатно, сообщается на сайте учреждения.

«В Подольске в ДК имени Карла Маркса 2 апреля покажут фильм «Чарли и шоколадная фабрика», вышедший в прокат в 2005 году. Главный герой фильма – мальчик из бедной семьи, который случайно получает возможность посетить лучшую шоколадную фабрику в мире. Однако она оказывается совершенно не похожей на любые подобные предприятия. Посмотреть фильм смогут все желающие бесплатно», – говорится в сообщении.

Показ состоится в 18:00. Гостей приглашают по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №50. Вход на мероприятие свободный.