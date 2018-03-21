РИАМО - 21 мар. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду приняли в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за содействие нелегальной миграции, передает корреспондент РИАМО.

«В связи с тем, что организация незаконной миграции является одним из наиболее опасных проявлений нарушений норм миграционного законодательства, законопроектом предполагается установить уголовную ответственность для тех, кто не только организует, но и оказывает содействие лицам, которые организуют незаконный въезд, пребывание и незаконный транзитный проезд через территорию РФ иностранных граждан или лиц без гражданства», - сказала председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

По ее словам, принципиально важно, чтобы те люди, которые содействуют нелегальной миграции, понесли уголовное наказание за свои деяния.

За содействие нелегальной миграции законопроектом предусматривается штраф в размере до 200 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет. Как только Мосгордума примет законопроект в трех чтениях, его отправят в Госдуму как законодательную инициативу.

«Несмотря на все предпринятые государством меры в области регулирования миграционных потоков на территории России, число нарушений остается значительным, и в области организации незаконной миграции в 2017 году в России зарегистрировано 1,2 тысячи преступлений», - добавила Святенко.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников‏ сообщил, что Москва борется с первопричинами нелегальной миграции, а не с последствиями. За последние годы в столице был принят ряд важных мер, которые способствовали сокращению числа нелегальных мигрантов. В частности, создан многофункциональный миграционный центр и ликвидированы центры притяжения нелегальных мигрантов - закрыты несколько десятков рынков, легализован рынок такси.