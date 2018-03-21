РИАМО – 21 мар. В России в досрочной сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут принять участие более 40 тысяч человек, сообщил в среду заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.

«Желание сдавать экзамен (ЕГЭ - ред.) изъявили 41 тысяча человек. Для них мы организовали 245 пунктов проведения экзамена в Российской Федерации», - сказал Музаев.

По его словам, к проведению досрочного экзамена привлекут порядка 12,5 тысяч организаторов, более 1,2 тысячи членов государственных экзаменационных комиссий, свыше 1,1 тысячи федеральных общественных наблюдателей, около 1 тысячи техспециалистов и больше 300 медиков.

Он добавил, что во всех пунктах проведения ЕГЭ применят технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов, кроме пунктов, организованных на дому, в лечебных учреждениях и учреждениях закрытого типа.

«Экзамены досрочного периода пройдут во всех регионах России, за исключением Чукотского автономного округа», - указал Музаев.

Он отметил, что среди участников более 2 тысяч человек являются выпускниками текущего года, но подавляющее число - выпускники прошлых лет. Особые условия для сдачи ЕГЭ досрочно организуют более чем для 200 участников с ограниченными возможностями здоровья.