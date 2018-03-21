РИАМО - 21 мар. Рабочие в ближайшее время выйдут на стройплощадку спорткомплекса с катком, который планируется возвести в районе Чертаново Центральное на юге Москвы, ввод комплекса в эксплуатацию намечен на будущий год, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Спорткомплекс с катком будет введен в эксплуатацию в 2019 году в районе Чертаново Центральное по адресу: улица Красного Маяка, напротив владения 13А, корпус 2. Уже получено разрешение на строительство объекта, в ближайшее время мы планируем приступить к работам», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Общая площадь здания составит 4,7 тысячи квадратных метров. На первом этаже здания разместятся ледовое поле размером 30 на 60 метров, кабинеты врачей, вспомогательные и технические помещения. Для спортсменов также оборудуют помещения для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек. Будет устроена стоянка машин для заливки льда. В спорткомплексе предусмотрят системы электронного судейства и хронометража.

На втором этаже разместится спортзал площадью 250 квадратных метров с возможностью занятий маломобильных групп населения, раздевалки, административные помещения.

Перед зданием появится парковка на 25 мест, а прилегающую территорию планируется благоустроить.

«По программе развития детского и юношеского спорта в Москве строится большое количество спортивных сооружений, при этом спортивные объекты появятся в каждом округе столицы. Всего в 2018 году департамент строительства города Москвы за счет средств городского бюджета планирует ввести 13 спортивных объектов. Будет сдано три ВМХ-велодрома, три футбольных поля, два ФОКа, четыре спортивных комплекса и один инженерный объект» - добавил Бочкарев.