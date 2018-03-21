РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи 24 марта сотрудники ГИБДД проведут профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей, потенциальным нарушителям грозит 30 тысяч рублей штрафа, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД), связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 24 марта в период с 23:00 до 01:00 будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»», – говорится в сообщении.

Проверка пройдет по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Новослободская, дом №14.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. Также нетрезвые автомобилисты могут лишиться права управления транспортным средством на срок до 2 лет. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность.