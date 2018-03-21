РИАМО - 21 мар. Покупателями квартир в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов все чаще становятся молодые люди и молодые семьи, средний возраст покупателей составляет от 25 до 35 лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Согласно исследованию, которое провели специалисты группы компаний «А101», почти половина покупателей квартир в жилых комплексах этого девелопера – это люди в возрасте от 25 до 35 лет», - сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, у другого крупного девелопера – компании «Инвесттраст» – примерно такая же картина: 44% – это покупатели 26-35 лет, еще 6% – это совсем молодые люди от 18 до 25 лет.

«Есть еще одна интересная, на мой взгляд, тенденция. Как выяснили в компании «А101», 53% потенциальных покупателей планируют переехать в ТиНАО из соседних столичных административных округов – Юго-Западного и Южного, а также из Московской области, причем, из считающегося престижным ЮЗАО – более 26%», - подчеркнул Жидкин.

Он отметил, что подавляющее большинство покупателей приобретают квартиры в новостройках ТиНАО исключительно для проживания там - таких порядка 90%.

«Примечательно, что 5% помимо квартир еще приобретают сразу же и коммерческие помещения для создания в них собственного бизнеса», - заключил глава департамента.

В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы за январь и февраль 2018 года введено в эксплуатацию свыше 40 тысяч квадратных метров недвижимости, около 90% из этого количества – жилье.

Всего в новой Москве в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 2 миллиона квадратных метров недвижимости.