РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» рассказали школьникам подмосковных Люберец о вреде наркотиков и ответственности за их распространение и употребление, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Люберецкое» совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели акцию «Жизнь без наркотиков!» для учащихся 7-8 классов школы №14 городского округа Люберцы.

«Полицейские рассказали подросткам о существующей уголовной и административной ответственности за хранение, распространение и употребление наркотиков, также им рассказали о правилах поведения в общественных местах и образовательных учреждениях», – говорится в сообщении.

Основной целью мероприятия стала профилактика употребления алкоголя, табакокурения и наркомании среди несовершеннолетних, профилактика детского травматизма, пропаганда здорового образа жизни и правовое информирование. Школьникам показали видеофильм о влиянии наркотиков, алкоголя и табака на жизнь и здоровье человека. Затем дети получили квалифицированные ответы на вопросы и поблагодарили сотрудников полиции за профилактическую беседу.