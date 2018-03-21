РИАМО - 21 мар. В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который почти 20 лет находился в федеральном розыске по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте главного управления МВД России по столице.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские на Проспекте Андропова задержали 49-летнего приезжего. Мужчина находился в федеральном розыске с 1998 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - говорится в сообщении.

В июне 1998 года во дворе одного из домов на улице Новинки в ходе конфликта мужчина нанес оппоненту травму живота и скрылся. Потерпевший был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений, где через несколько дней скончался.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он передан инициатору розыска.