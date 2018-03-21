РИАМО - 21 мар. Власти Москвы выставили на аукцион около 80 нежилых объектов со специальной ставкой аренды для представителей малого бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Семьдесят девять нежилых объектов по специальной цене только для малого бизнеса выставили на аукционы через Единую торговую площадку Москвы. Стартовая стоимость каждого такого лота составляет 4,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Участники торгов будут бороться за размер ежегодного платежа, с победителями заключат договоры аренды с фиксированной ставкой сроком на 10 лет», – сказала глава департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев.

По его словам, город выставляет на аукционы объекты площадь которых пользуется спросом на торгах по аренде. Объекты расположены в десяти округах – ЦАО, САО, СВАО, СЗАО, ВАО, ЗАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЮАО, ЗелАО. Аренда объектов для СМП по специальной цене стала самым конкурентным направлением городских аукционов в минувшем году, и эта тенденция сохраняется в 2018 году.

Как отметил глава департамента, площадь реализуемых лотов варьируется от 100 до 300 квадратных метров. Как показывает практика реализации объектов аренды, именно такая квадратура пользуется спросом у бизнеса. Помещения находятся на первых и цокольных этажах жилых домов, в административных и торговых зданиях. Выставленные на торги лоты далеко не последние. Всего до конца 2018 года на торгах планируется реализовать около 300 объектов аренды для СМП.

«В среднем на аукцион по аренде объектов для СМП заявки подают по восемь участников, в минувшем году эта цифра составляла семь претендентов на лот. Итоговая стоимость объектов в среднем увеличивается на 180%, некоторые лоты уходят по стартовой стоимости», – добавил Дегтев.

Ближайшие аукционы пройдут 5 апреля 2018 года.