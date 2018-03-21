РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В среду в подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД выявили на городских дорогах двух нарушителей правил перевозки детей, полицейские провели с автомобилистами профилактические беседы, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в среду утром (21 марта – ред.) было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время проверки сотрудники ОГИБДД выявили двух водителей, нарушивших требования перевозки детей», – говорится в сообщении.

Инспекторы привлекли нарушителей к административной ответственности, провели профилактические беседы и вручили памятки по использованию детских кресел.

Согласно правилам дорожного движения, дети до 12 лет могут ездить на переднем сидении автомобиля только в специальном автокресле, соответствующем весу и росту ребенка. За несоблюдение водителями правил дорожного движения по перевозке детей предусмотрен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.