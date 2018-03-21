РИАМО - 21 мар. На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена движение поездов ввели в график после произошедшего утром сбоя, сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

Ранее поезда следовали с увеличенными интервалами на участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена от станции «Киевская» до «Славянского бульвара».

«Движение на Арбатско-Покровской линии введено в график», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, движение поездов по всем линиям осуществляется штатно.

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