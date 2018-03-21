РИАМО - 21 мар. В экспозиции Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» появится подвеска из клыка песца времен палеолита, обнаруженная при раскопках на территории кремля в 2017 году, сообщил в интервью РИАМО директор музея Кирилл Кондратьев.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» - один из крупнейших музеев юго-востока Подмосковья. Зарайский кремль - единственный полностью сохранившийся в регионе кремль XVI века, возле которого обнаружена уникальная верхнепалеолитическая стоянка.

«В прошлом году во время раскопок обнаружили одно из произведений палеолитического искусства – подвеску из клыка песца с просверленным отверстием. Она сейчас консервируется в Институте археологии РАН и со временем поступит в собрание нашего музея», - сказал Кондратьев.

Он отметил, что в прошлом году археологи нашли на территории Зарайского кремля большое количество зубов мамонта - как взрослых особей, так и детенышей.

«Много лет назад на территории Зарайского кремля заложили несколько шурфов (вертикальная горная выработка для разведки – ред.), и следов культурного слоя палеолита тогда не обнаружили. А в 2016 году в ходе работ по благоустройству выяснилось, что культурный слой каменного века все-таки сохранился», - добавил директор музея.

Он подчеркнул, что этот случай дал основания предполагать, что в составе Зарайской стоянки есть два новых поселения, которые не обнаруживали ранее. В 2017 году внутри Зарайского кремля археологи провели полномасштабные раскопки, которые зафиксировали хорошо сохранившийся культурный слой каменного века.

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