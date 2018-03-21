РИАМО - 21 мар. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» планирует выпустить книгу с воспоминаниями жителей подмосковного Зарайска о жизни в городе в XX веке, издание может увидеть свет уже в конце этого года, сообщил в интервью РИАМО директор музея Кирилл Кондратьев.

«В рамках работы по сохранению коллективной памяти собираем воспоминания горожан о Зарайске XX века. Этот период предстанет перед читателями в живых историях жителей города», - сказал Кондратьев.

По его словам, книгу с воспоминаниями планируют выпустить в конце этого – начале следующего года. Издание снабдят большим количеством иллюстраций и фотографий XX века, которые находятся в собрании музея-заповедника «Зарайский кремль».

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» - один из крупнейших музеев юго-востока Подмосковья. В собрание музея входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая. Зарайский кремль - единственный полностью сохранившийся в Подмосковье кремль XVI века, возле которого обнаружена уникальная верхнепалеолитическая стоянка.

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