РИАМО – 21 мар. ЦБ РФ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банк»), сообщает ТАСС.

«Банк России с 21 марта ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов московского «ОФК Банка», который занимал 81-е место в российской банковской системе. ЦБ также возложил на АСВ функции временной администрации кредитной организации сроком на полгода в связи с неустойчивым финансовым положением банка», - говорится в сообщении.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления «ОФК Банка» приостановлены. Временная администрация проведет анализ финансового положения банка.

«ОФК Банк» является участником системы страхования вкладов (ССВ), а введение ЦБ РФ моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Страховые выплаты по вкладам в «ОФК Банке» начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

Ранее «ОФК Банк» приостановил операции, в том числе и по картам, и перешел на «консультационный» режим работы.