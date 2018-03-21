РИАМО - 21 мар. Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности, расположенный в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, создал специализированное программное обеспечение для проведения в виртуальной реальности огневых испытаний двигателей для сверхтяжелой ракеты, пишет в среду газета «Известия».

«Двигатели для новой российской сверхтяжелой ракеты испытают в виртуальной реальности. Это позволит сократить сроки их конструирования и сэкономить средства. Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в ГК «Роскосмос») создал специализированное ПО для моделирования огневых испытаний таких агрегатов. Проект начался в 2014 году и обошелся почти в 270 миллионов рублей», - говорится в статье.

Разработка НИЦ РКП выполнена по заданию госкорпорации «Роскосмос». Программное обеспечение для расчетов будет использовано при создании носителя «Союз-5» и ракеты сверхтяжелого класса. Достоверность подготовленных алгоритмов проверят, воспроизведя на компьютере прошедшие в 2014 году наземные и летные тесты носителя «Ангара-А5» и сравнив результаты вычислений с реальностью.

В НИЦ РКП рассказали, что компьютерные тесты позволят изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, влияние работы силового агрегата на колебания корпуса ракеты, понять состояние топлива в баках и трубопроводах и другие аспекты.

«Математическое моделирование на суперЭВМ позволяет существенно сократить сроки создания ракетно-космической техники, объемы экспериментальной отработки. Это дает возможность повысить экономическую эффективность, выбрать оптимальные технические решения», — отметили в НИЦ РКП.

Для моделирования огневых испытаний ракетных двигателей планируется использовать суперкомпьютеры, созданные во Всероссийском НИИ экспериментальной физики госкорпорации «Росатом». Испытания будут проводиться в головном научном институте «Роскосмоса» — ЦНИИмаш.