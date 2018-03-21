РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мар. Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» призвали жителей городского округа сообщать о нетрезвых водителях на дороге, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ведомства.

«Уважаемые участники дорожного движения! Если вы стали свидетелем неадекватного поведения водителя за рулем или факта управления автомобилем в нетрезвом виде, просьба сообщить», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что необходимо позвонить в дежурную часть отдела ГИБДД по телефону: 8(495)501-25-83. Нужно сообщить марку, цвет и номер автомобиля, а также направление его движения.