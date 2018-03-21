РИАМО - 21 мар. Новый путеводитель по Государственному музею-заповеднику «Зарайский кремль» в Подмосковье планируют выпустить к середине 2018 года, издание расскажет о различных предметах из собрания и экспозиции музея, сообщил в интервью РИАМО директор «Зарайского кремля» Кирилл Кондратьев.

«К середине этого года мы планируем выпустить новый путеводитель по музею. В него войдут очерки не только об экспонатах из постоянной экспозиции, но и о тех предметах, которые мы не можем выставлять длительно. Кроме того, путеводитель расскажет об отдельных разделах экспозиции», - сказал Кондратьев.

Он отметил, что дирекция музея также работает над выпусками хрестоматии об истории Зарайска.

«Будем собирать либо давно не издававшиеся документы по истории города и его окружения, либо неопубликованные архивные материалы. В данном случае мы ставим перед собой научную задачу по систематизации исторических источников», - пояснил Кондратьев.

Он также сообщил, что в январе прошла презентация книги «Зарайск и его твердыня», которую создали объединенными усилиями сотрудников музея. Книга является плодом многолетнего труда по изучению истории города, кремля, Зарайской стоянки, а также творчества и жизни скульптора Анны Голубкиной.

«Город Зарайск и его твердыня» − отнюдь не фундаментальный труд, а попытка доступным языком интересно и красочно рассказать историю города. Наш издатель назвал книжку «глазастой», то есть ее интересно листать. И первые отзывы показали, что мы выбрали удачный формат», - подчеркнул директор музея.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» - один из крупнейших музеев юго-востока Подмосковья. В собрание музея входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая. Зарайский кремль - единственный полностью сохранившийся в Подмосковье кремль XVI века, возле которого обнаружена уникальная верхнепалеолитическая стоянка.

В музейный комплекс «Зарайский кремль» входят здание присутственных мест в кремле, мемориальный дом скульптора Анны Голубкиной и усадьба Федора Достоевского в деревне Даровое.

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