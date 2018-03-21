РИАМО – 21 мар. В Международный день клиента Сбербанк собрал около 250 человек в большом конференц-зале в центральном здании Среднерусского банка в Москве по адресу: Большая Андроньевская, дом 8.

Своих клиентов Сбербанк решил поблагодарить знаниями. В этот день каждый приглашенный гость стал слушателем «Академии СРБ». Это волонтерский образовательный проект, который в 2017 году был организован сотрудниками Среднерусского банка. В академии есть ректор, руководители кафедр, преподаватели-волонтеры и как во всех учебных заведениях - студенты.

Перед началом мероприятия всем слушателям понадобился их гаджет. Присутствующих попросили перейти по ссылке в QR-коде на специальный ресурс, который впоследствии был использован для интерактива во время выступления спикеров и определения победителя онлайн-экзамена в финале дня.

Началось мероприятие рассказом ведущих об истории Международного дня клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим партнерам и поблагодарить их за сотрудничество.

Первым на сцену конференц-зала ведущие пригласили Вице-президента Сбербанка, председателя Среднерусского банка Игоря Артамонова, который поприветствовал и поздравил присутствующих, рассказал про «Мир будущего и человека будущего», и объяснил, что именно сможет облегчить жизнь людей в этом «новом» мире.

Вся лекция была наполнена интересным интерактивом, например, клиенты Сбербанка посмотрели видеоролик о роботе Софии, которая обладает искусственным интеллектом, может разговаривать на любые темы, выражает эмоции и самостоятельно самосовершенствуется. Игорь Артамонов вовлекал участников в свою лекцию разными вопросами. Слушателям понадобились QR-коды, с помощью которых они различали стихотворения авторства искусственного интеллекта и известного писателя.

Спикер также обсуждал с аудиторией такой вопрос, как начало использования беспилотных автомобилей в промышленном масштабе. Кроме того, он спросил у слушателей, проверяют ли они свои мобильные телефоны, если проснулись ночью.

Игорь Артамонов обратил внимание на то, что виртуальная реальность уже входит в жизнь каждого человека. Например, в ближайшем будущем Google Pixel Buds создадут умные беспроводные наушники со встроенными переводчиком 40 языков мира.

Тему «Технология блокчейн – ценность для бизнеса» раскрыл второй спикер — управляющий Северным отделением Сбербанка по Московской области Сергей Ганиев. Эта лекция началась с опроса гостей о том, кто вообще знаком с технологией блокчейна. Он отметил, что сейчас и во всем мире мало кто выстраивает свой бизнес по технологии блокчейн, она только изучается. Клиентам Сбербанка рассказали о понятии «блокчейн», основных методах, где и как его можно применять, а также о криптоэкономике.

«Технология блокчейн использования искусственного интеллекта - это фактически формирование новых бизнес-моделей. И когда вы начнете это использовать, то поймете, насколько это удобно и насколько эта модель будет отличаться от того, что есть сейчас», - заключил Сергей Ганиев

Про «Организации будущего» рассказал управляющий Восточным отделением по Московской области ПАО «Сбербанк» Асылхан Сыздыков. Он поделился с клиентами методологией Фредерика Лалу, который в своей книге «Открывая организации будущего» описал, как можно управлять компанией и строить бирюзовую структуру. «Минимум начальников и максимум свободы» — на этих принципах строится «бирюзовая» организация по книге Фредерика Лалу. Вместо руководителей в компании есть коучи, и все строится на принципе самоуправления, а также вместо KPI перед сотрудниками ставятся цели и ценности.

Два года назад Сбербанк применил этот метод в одном из офисов в Балашихе. Таким образом, они проверили самоуправление, целостность и эволюционную цель. Асылхан Сыздыков отметил, что все сотрудники начали разговаривать и думать по-другому, и переживать за то, что они делают.

«Проект сложный, проект неоднозначный, но мы пробуем, и у нас получается», - заключил Асылхан Сыздыков.

После небольшого перерыва руководитель управления производственной системы и процессов Стас Фролов познакомил слушателей с философией Agile, а директор управления маркетинга и коммуникаций Виктория Кашникова научила аудиторию справляться со стрессом в нашем стремительно меняющемся мире.

В конце мероприятия клиентов Сбербанка ожидал небольшой экзамен. Те, кто показал лучшие результаты, получили сертификаты на обучение в «Академии СРБ».