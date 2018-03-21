РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Цирк-шапито «Арена» приезжает в подмосковный Подольск с 29 марта по 15 апреля, в неделю они будут показывать по три представления, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник цирка-шапито.

«Цирк-шапито «Арена» покажет новую программу в Подольске. Представления будут идти на протяжении трех недель по четвергам с 18:00 и по субботам и воскресеньям – с 16:00. Купол цирка разместим у Ледового дворца «Витязь» на улице Кирова, 63А. Первое представление покажем 29 марта в 18:00», – сказал собеседник.

В программе будут выступления воздушных гимнастов, акробатов, веселых клоунов, жонглера, верблюдов, пони, обезьян и многих других. Продолжительность программы 2,5 часа. Билеты продаются в кассе Ледового дворца «Витязь» и в ТЦ «Галерея».