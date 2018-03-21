РИАМО - 21 мар. На обновленных костюмированных экскурсиях в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» в Подмосковье гости смогут услышать рассказы от имени исторических персонажей, сообщил в интервью РИАМО директор музея Кирилл Кондратьев.

«Формат костюмированной экскурсии позволяет говорить с посетителями на языке эпохи. Сейчас мы готовим новый этап костюмированных экскурсий по экспозиции музея, когда посетитель вдруг услышит речь исторического источника. Значительная часть экскурсии строится на личной переписке или воспоминаниях людей, чьи портреты представлены в экспозиции», - сказал Кондратьев.

По его словам, такие экскурсии отражают особенности языка эпохи и привнесут в программу элемент игры. Посетители смогут проверить, насколько они разбираются в истории России и ее искусстве.

«Представьте себе, когда вы заходите в одну из башен кремля, а вас встречает стрелец и начинает рассказывать о мушкетах или трудностях гарнизонной службы в Зарайске, например, в эпоху Дмитрия Пожарского. Конечно, это оставляет положительное эмоциональное впечатление», - отметил директор музея.

Он добавил, что при проведении костюмированных экскурсий стоит цель освоить все пространство Зарайского кремля и создать у посетителей ощущение погружения в историю.

«Наш кремль – это живая декорация для реконструкции исторических событий. Его стены и башни должны быть наполнены жизнью, ведь просто подняться на стену и пройтись по ней – скучно. Гостям хочется увидеть, чем жил этот культурный памятник во времена своего строительства», - сказал Кондратьев.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» - один из крупнейших музеев юго-востока Подмосковья. В собрание музея входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая. Зарайский кремль - единственный полностью сохранившийся в Подмосковье кремль XVI века, возле которого обнаружена уникальная верхнепалеолитическая стоянка.

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