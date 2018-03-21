РИАМО - 21 мар. В Подмосковье уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) ниже эпидемиологического порога на 14,5%, всего за январь-февраль было зарегистрировано около 340 тысяч больных, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В течение января-февраля 2018 года среди населения Подмосковья зафиксировано около 340 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ, что значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года – более 420 тысяч человек. Гриппом заболели 26 человек, из которых 14 детей», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, в целом по области заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 14,5%, хотя и отмечается определенный еженедельный рост. Чаще всего болеют дети, люди пожилого возраста и лица, страдающие хроническими заболеваниями.

Он пояснил, что фиксируемый рост заболеваемости сейчас связан с естественными причинами, в первую очередь, это неблагоприятные погодные условия: затянувшиеся холода и отрицательная температура воздуха. Поэтому необходимо проводить и профилактические мероприятия: укреплять иммунитет, правильно питаться, избегать переохлаждения.

«При выявлении первых же признаков заболевания, таких как повышенная температура, кашель, насморк, боль в горле – нужно незамедлительно обращаться к врачу», - подчеркнул Марков.

Ежегодная прививочная кампания против гриппа в Московской области в 2017 году проходила с 11 августа до 10 декабря. В 2018 году она также начнется в августе. В прошлом году против гриппа и ОРВИ было привито порядка 3,2 миллиона жителей, в том числе почти 890 тысяч детей, что составило более 45% населения региона.