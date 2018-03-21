РИАМО - 21 мар. Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» отмечает в этом году свое столетие, в честь юбилея в музее откроют выставки «Древности Зарайского кремля» и «Салон Виельгорского», а также проведут фестивали «Птичьи трели» и «Липец в Даровом», сообщил в интервью РИАМО директор музея Кирилл Кондратьев.

«Первого октября музею исполняется 100 лет. К этой дате планируем провести торжественное мероприятие и создать выставочный проект «Древности Зарайского кремля». Постараемся собрать из коллекций других музеев экспонаты, которые когда-то находились в кремле и неразрывно связаны с историей нашего города», - сказал Кондратьев.

По его словам, «Древностям Зарайского кремля» будет предшествовать выставочный проект «Салон Виельгорского», который посвящен истории усадьбы в селе Сенницы Зарайского уезда (ныне подмосковный городской округ Озеры - ред).

«Экспозиция будет называться в честь одного из самых известных ее владельцев - графа Михаила Виельгорского – мецената, близкого друга Александра Пушкина и Михаила Глинки. Выставку мы посвятим не только графу, но и тем, кто работал в музее с первых лет его существования. Благодаря их усилиям сохранены ценные усадебные коллекции», - добавил Кондратьев.

Он также сообщил, что к столетию музея в усадьбе Достоевского в Даровом, которая входит в музейный комплекс «Зарайский кремль», планируется провести экологический фестиваль «Птичьи трели». Он пройдет в конце мая - начале июня и обратится к теме детства Достоевского.

«Звуки природы, запахи, пенье птиц создают в усадьбе ту же атмосферу, которую ощущал Достоевский почти 200 лет назад. А в июле мы приглашаем на этнографический фестиваль «Липец в Даровом». Именно здесь Достоевский познакомился с русской народной культурой, и фестиваль будет посвящен этой тематике. Название появилось из исторического названия июля – месяца цветения липы», - заключил Кондратьев.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» - один из крупнейших музеев юго-востока Подмосковья. В собрание музея входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая. Зарайский кремль - единственный полностью сохранившийся в Подмосковье кремль XVI века, возле которого обнаружена уникальная верхнепалеолитическая стоянка.

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