РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. В квартире жилого дома в микрорайоне Павлино Балашихи в ночь на среду произошел пожар, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В среду около 02:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Павлино, дом 25, квартира 122.

«В 3:10 пожар был ликвидирован. В тушении было задействовано 11 человек и три единицы техники», – говорится в сообщении.