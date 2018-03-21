РИАМО - 21 мар. Сотрудники Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» к лету этого года подготовят экскурсионный маршрут по православным местам подмосковного Зарайска, сообщил в интервью РИАМО директор музея «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев.

«Экскурсионные маршруты по городу ориентированы на разные категории посетителей в зависимости от их интересов. Так, к лету этого года мы подготовим маршрут для тех, кто интересуется историей православных мест и духовной жизни нашего города», - сказал Кондратьев.

Он отметил, что музей предлагает экскурсии не только по Зарайскому кремлю, но и за пределами его стен - по городу. Среди посетителей популярна летняя экскурсия по Зарайску, в ходе которой можно осмотреть архитектуру его исторической части.

Кондратьев добавил, что в музее-заповеднике стремятся сделать доступную навигацию не только для русскоговорящих гостей, но и для иностранных туристов.

«В прошлом году на территории Зарайского кремля появилась новая туристическая навигация, которая продублирована не только на английском, но и на китайском языке», - подчеркнул директор музея.

По его словам, в 2014 году в здании присутственных мест Зарайского кремля открылась экспозиция с навигацией на русском и английском языках. Аудиогиды также записываются на двух языках. Кроме того, в музее есть специалист, который может проводить экскурсии для англоговорящих посетителей.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» - один из крупнейших музеев юго-востока Подмосковья. В собрание музея входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая. Зарайский кремль - единственный полностью сохранившийся в Подмосковье кремль XVI века, возле которого обнаружена уникальная верхнепалеолитическая стоянка.

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