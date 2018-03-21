РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мар. Московский цирк Никулина представит в Королеве новое шоу Владимира Дерябкина, представления будут проходить с 7 по 22 апреля, сообщила «РИАМО в Королеве» представитель цирка.

Гастроли цирка будут проходить на территории парковки у гипермаркета «Глобус».

«Новая программа в корне отличается от прошлогодней. Зрители увидят морских львов, медведя-полицейского, воздушных акробатов, собак на скейтборде и многое другое. В этом году (в 2018 году - ред.) мы обновили и зал, зрители будут чувствовать себя еще более комфортно», – сказала представитель цирка.

Она добавила, что шоу с морскими львами впервые демонстрируется в передвижном цирке, а хорошее настроение зрителям обеспечит мастер современного юмора, клоун Владимир Дерябкин.

Билеты в цирк можно приобрести на сайте, а более подробно о шоу можно прочитать на странице в «ВКонтакте».