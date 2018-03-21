РИАМО - 21 мар. В подмосковном городском округе Красногорск возбудили уголовное дело по факту кражи автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть УМВД по городскому округу Красногорск обратился мужчина с заявлением о том, что в деревне Путилково, неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам представителя пресс-службы, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.