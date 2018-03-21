РИАМО - 21 мар. В подмосковном Орехово-Зуеве задержали мужчину, который подозревается в нанесении ножевого ранения своему собутыльнику в ходе ссоры, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, в городском округе Орехово-Зуево на улице Стадионная у входной двери комнаты с колото-резаным ранением был обнаружен труп человека.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области знакомый жертвы», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».