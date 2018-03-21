РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. Жители Подольска смогут бесплатно посмотреть мультфильм «Головоломка», который покажут 1 апреля в доме культуры имени Карла Маркса, сообщается на сайте ДК.

«В ДК имени Карла Маркса Подольска 1 апреля состоится бесплатный показ мультфильма «Головоломка», вышедшего в прокат в 2015 году. История будет рассказывать о девочке, поведение которой контролируют пять базовых эмоций. Однако две из них по стечению обстоятельств провалились в долговременную память, и управлять ребенком стали гнев, страх и брезгливость», – говорится в сообщении.

Киносеанс начнется в 12:00 и будет проходить по адресу: улица Большая Зеленовская, дом 50. Вход свободный.