РИАМО - 21 мар. Полиция разыскивает в Одинцовском районе Подмосковья неизвестного, который украл автомобиль Lexus ES 250 стоимостью 2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть отделения МУ МВД «Одинцовское» обратился мужчина с заявлением о том, что от дома по адресу проживания заявителя неизвестный похитил его автомашину Lexus ES 250 2016 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам представителя пресс-службы, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.