РИАМО - 21 мар. На первом этапе развития индустриального парка в подмосковном Рошале там создадут более 750 новых рабочих мест, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«На первоначальном этапе на территорию Рошальского индустриального парка предполагается привлечь порядка 13 резидентов и создать более 750 рабочих мест. Общая площадь объекта составит 190,9 гектара», - сказал глава Корпорации развития Московской области (КРМО) Кирилл Бычков.

Также новые рабочие места будут созданы и в новом индустриальном парке на территории городского округа Люберцы.

«В индустриальном парке «Малаховский», который расположен в Люберцах, будет порядка 10 резидентов. Количество создаваемых рабочих мест – более 900. Общая площадь этого индустриального парка – 11,6 гектара», - добавил Бычков.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что новые индустриальные парки появятся в Реутове, Люберцах, Лосино-Петровском, Рошале и Серпуховском районе. На их территориях разместятся 67 резидентов, которые создадут более 5 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей.