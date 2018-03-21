РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. В Ледовом дворце Балашихи с 27 по 31 марта пройдут всероссийские соревнования по боксу, сообщается на официальной странице Дворца в соцсети «ВКонтакте».

«С 27 по 31 марта 2018 года в Ледовом дворце «Арена Балашиха» пройдет XVIII Всероссийское соревнование по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР Виктора Агеева», – говорится в сообщении.

В соревнованиях примут молодые люди 1999 года рождения и старше, имеющие звание не ниже кандидата в мастера спорта. Поединки будут проходить ежедневно, а 31 марта состоятся финальные бои турнира.

Всех любителей бокса приглашают посетить соревнования, вход свободный.