РИАМО - 21 мар. В Зеленограде осужденный ранее мужчина, отбывающий наказание в одной из колоний Самарской области, признан виновным в телефонных мошенничествах на 1 миллион рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«На основании материалов уголовного дела, расследованного СУ УВД по ЗелАО ГУ МВД России по Москве Зеленоградским районным судом, в отношении мужчины вынесен обвинительный приговор по обвинению в мошенничестве и покушении на мошенничество и назначено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет», - сообщил начальник управления связей со СМИ столичного главка полиции Юрий Титов.

Фигурант звонил по телефонам жителям Зеленограда и сообщал о якобы совершенных их родственниками преступлениях, а также о том, что близкие попали в беду. За непривлечение к ответственности, а также помощи родственникам злоумышленник требовал перевода денежных средств на указанные им телефонные номера. Материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 1 миллион рублей.

В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого – им оказался 32-летний мужчина, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Самарской области. Установлена причастность мужчины к девяти эпизодам мошенничества и 51 эпизоду покушения на мошенничество.

Суд по совокупности преступлений частично присоединил виновному неотбытое наказание по предыдущему приговору и окончательно приговорил его к шести годам лишения свободы.