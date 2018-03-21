РИАМО - 21 мар. Более 367 тысяч детей и подростков планируют оздоровить в Подмосковье в 2018 году в рамках специальной кампании, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Сегодня на территории Московской области проживает более 628 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. В том числе, более 77 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В период оздоровительной кампании 2018 года будет оздоровлено не менее 58,5% от общего числа детей, в том числе 55,65% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В общей сложности будет оздоровлено более 367 тысяч подростков», - сказал представитель пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Глава ведомства Ирина Фаевская, в свою очередь, отметила, что министерство социального развития региона уже начало проводить подготовку к летнему отдыху детей.

«Мы можем сказать, что подготовка к летнему отдыху детей уже началась, сейчас наше министерство проводит проверки документации организаций отдыха и оздоровления детей и включения их в реестр», - уточнила Фаевская.

В начале 2018 года министерству социального развития Московской области поручили разработать и утвердить административный регламент исполнения ведомством государственной функции по осуществлению регионального госконтроля за соблюдением требований законов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей до 31 марта. Госконтроль проводится в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые ведут деятельность на территории Подмосковья в сфере организации детского отдыха.

Контроль осуществляется с помощью проверок, систематического наблюдения, мероприятий по профилактике нарушений и координации деятельности органов государственной власти региона, местного самоуправления и других органов по вопросам организации отдыха детей.