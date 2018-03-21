РИАМО - 21 мар. Комплекс зданий Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» в подмосковном Зарайске в прошлом году посетили 64 тысячи человек, при этом растет популярность музея среди молодежи, сообщил в интервью РИАМО директор музея «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев.

«В музейный комплекс входят здание присутственных мест в кремле, мемориальный дом скульптора Анны Голубкиной и усадьба Федора Достоевского в деревне Даровое. В прошлом году их посетили 64 тысячи человек», - сказал Кондратьев.

Он отметил, что «Зарайский кремль» перестал быть объектом интереса только для старшего поколения – в музей потянулась молодежь. Поэтому многие музейные продукты готовятся в расчете на эту аудиторию.

«Число тех, кто посетил сам Зарайский кремль, несколько больше, поскольку вход на его территорию свободный и любой желающий может осмотреть архитектурный ансамбль. Кроме того, кремль – одно из любимых мест отдыха горожан», - добавил Кондратьев.

По его словам, по мере включения Зарайска в новые турмаршруты о городе узнает все больше людей, увлекающихся историко-культурным туризмом. Также часто приезжают родители с детьми. Поток посетителей в музее «Зарайский кремль» таким образом растет. Как правило, гости музея - из Москвы, крупных городов Подмосковья или других регионов страны.

«Это чаще всего люди активного возраста 25-40 лет, которые привыкли путешествовать, выезжать куда-нибудь на выходные и знакомиться с новыми местами. Это образованные посетители, взыскательные к качеству музейных услуг, экскурсий, экспозиции и комфорту музейной среды. Такие посетители сравнивают и оценивают то, что они видят», - подчеркнул Кондратьев.

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» - один из крупнейших музеев юго-востока Подмосковья. В собрание музея входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая. Зарайский кремль - единственный полностью сохранившийся в Подмосковье кремль XVI века, возле которого обнаружена уникальная верхнепалеолитическая стоянка.

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