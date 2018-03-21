РИАМО - 21 мар. Неизвестные на внедорожнике Range Rover обстреляли троих мужчин на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, от очевидцев поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: улица 1-я Курьяновская, дом 28.

«Установлено, что по указанному адресу остановилась автомашина Range Rover черного цвета, из которой вышли пятеро неизвестных. Один из них из травматического пистолета произвел выстрелы в стоявших трех неизвестных, после чего пятеро мужчин скрылись на указанной машине», - сказал собеседник агентства.

Трое неизвестных, в которых производились выстрелы, уехали на автомобиле «Лада Гранта». Позже одно из пострадавших 1977 года рождения с огнестрельным ранением госпитализировали в медучреждение.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.