РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мар. В подмосковном Королеве 23 марта жители, власти и представители предприятий ЖКХ обсудят план проведения общегородского субботника на заседании рабочей группы, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Заседание рабочей группы по вопросам благоустройства и санитарной очистки пройдет в конференц-зале ДиКЦ «Костино».

«В ходе мероприятия планируется обсудить план проведения общеобластного и общегородского субботника. Начнется заседание с переизбрания состава рабочей группы», – говорится в сообщении.

Начало общественного обсуждения в 14:30.