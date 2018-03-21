РИАМО - 21 мар. Неизвестный проник в квартиру москвички в поселении Внуковское, откуда вынес 2,3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 20 марта в полицию поступило сообщение о краже из квартиры от безработной женщины 1978 года рождения, проживающей в поселке Внуковское на улице Бориса Пастернака.

«Установлено, что неизвестный, путем взлома замка входной двери, проник в квартиру, где совершил кражу принадлежащих женщине 2,39 миллиона рублей, после чего скрылся», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.